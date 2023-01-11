Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 6 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgüt içinde "savaşçı" düzeyinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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