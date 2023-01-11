AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'den Söğütlü'de esnaf ziyareti

SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve beraberindeki heyet, Söğütlü ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ve AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Selçuk Kurt'tan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Tever, daha sonra esnafı gezdi.
İlçedeki asfalt çalışmalarının bitme aşamasına geldiğini aktaran Tever, eksikliklerin tamamlanması için belediyeye desteklerinin süreceğini bildirdi.
Başkan Özten de Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin katılımıyla Söğütlü ve Ferizli arasındaki yola sıcak asfalt atıldığını belirterek, "Artık vatandaşlarımız Söğütlü veya Ferizli'ye gitmek için tamamlanan yolu kullanabilecek." dedi.