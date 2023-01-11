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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakaryaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

AA

Sakaryaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ikinci devre hazırlıklarına devam etti.

Sakaryaspor, 3-10 Ocak'ta Antalya'da gerçekleştirdiği kampın ardından, Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

Özbalta, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kampın verimli geçtiğini söyledi.

İstedikleri gibi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Özbalta, "Hem oyuncuların kendi aralarındaki uyumunun arttığını hem de bizim yaptığımız çalışmalara karşı geri bildirimlerin gayet güzel olduğunu gözlemledik. Tempo, coşkularının artması ve yapılan her şeye odaklanıp ne istiyorsak onları harfiyen yerine getirme istekleri ve görev bilinci, beni son derece memnun etti." dedi.

Özbalta, transfer çalışmalarına değinerek, takıma iki oyuncunun katıldığını kaydetti.

Yapılacak transferlerin takımdaki futbolculara katkı sağlayacak oyuncular olmasına özen gösterdiklerini aktaran Özbalta, "Herkes bütçesini ayarlamak durumunda. Bülent Uzun ve Mehmet Akyüz; söylediğimiz kriterlere uyan iki arkadaşımızı aramıza kattık ama yönetim kurulunun yoğun bir çalışması var. Bunun yanında birkaç arkadaşımızı aramıza katacağız." ifadelerini kullandı.

Özbalta, ikinci yarının ilk maçında Göztepe ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Bu çocuklar ilk yarı çıktılar oynadılar, bazı olumsuzlukları yaşadılar. Hepimiz bunun bilincindeyiz ama 28 golü atan bu takımdı. Alınlarının akıyla oraya gidecekler, oradan da kazanarak buraya dönecekler, buna inancım sonsuz." değerlendirmesinde bulundu.

Sakaryaspor, ikinci devrenin ilk maçında 14 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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