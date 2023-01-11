SUBÜ'de "Turunçgil Uzun Antenli Böceği Paneli" düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesinde tarımsal öğretimin 177. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Turunçgil Uzun Antenli Böceği Paneli" düzenlendi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir'in açılış konuşmasıyla başlayan panelde, Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Salih Karabörklü, böceğin tanımı, biyolojisi, yayılışı ve konukçularıyla ilgili bilgi verdi.



Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İsmail Oğuz Özdemir de böceğin zararı ve mücadelesine ilişkin sunum yaptı.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Bitki Sağlığı Bölümü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Cemil Hantaş, böceğin Türkiye'deki, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Ali Altun ise Sakarya'daki durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilerini paylaştı.

Panel, soru cevap kısmının ardından sona erdi.



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