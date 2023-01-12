Karasu'da pikap ile taksi çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karasu-Kocaali kara yolunda seyreden Ç.T. idaresindeki 53 ACF 473 plakalı pikap, kavşakta manevra yapan İ.D. yönetimindeki 54 T 4001 plakalı taksiyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taksi sürücüsü itfaiye yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sürücü İ.D ile diğer araçta bulunan yaralı M.T, ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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