Vali Kaldırım, Söğütlü'de ziyaretlerde bulundu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Söğütlü ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Kaymakam Cevat Gün'den ilçedeki çalışmalara ilişkin bilgi alan Vali Kaldırım, daha sonra esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Kaldırım, sorunları dinleyip çözüm noktasında çalışma yapacaklarını belirtti.

Vali Kaldırım, kahvehanede ilçe sakinleriyle çay içti, sohbet etti.

Söğütlü Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cihan Çakırsoy'dan da taleplerini dinleyen Kaldırım, eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurumların koordinasyon içerisinde hareket edeceğini bildirdi.

Vali Kaldırım'a ziyaretlerinde, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de eşlik etti.

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