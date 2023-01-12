SEDAŞ, Enerji Verimliliği Haftası'nda öğrencilere verimli enerji kullanımını anlattı

Mayalamak için başka yoğurda ihtiyaç duyulurken tarihteki ilk yoğurt nasıl yapıldı?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) yetkilileri, 10-16 Ocak Enerji Verimliliği Haftası'nda Kocaeli, Sakarya ve Bolu'da anasınıfı ve ilköğretim öğrencileriyle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamada, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadelede enerjiyi verimli kullanmanın öneminin her geçen gün arttığı belirtildi.

Enerjinin etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması, israfının önlenmesi ve çevrenin korunması amaçları doğrultusunda özellikle enerji şirketlerine önemli sorumluluklar düştüğü aktarılan açıklamada, bu amaçla Kocaeli, Sakarya ve Bolu'da anasınıfı ve ilköğretim düzeyindeki çocuklara gelecek için enerjiyi verimli kullanma ve tasarruflu tüketim bilincini geliştirmek için bilgiler aktarıldığı anlatıldı.

Açıklamada, SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğünce yapılan sunumlara toplam 500 öğrencinin katıldığı kaydedilerek, "Enerjinin tüketim alanları, neden verimli kullanılması gerektiği ve küresel ısınmanın sebepleri ve doğan sonuçları anlatıldı. Enerjide tasarrufu sağlamaya yarayan ipuçlarının örneklerle gösterildiği etkinlikte öğrencilerin sorularına ve görüşlerine yer verildi, öğrencilere enerji verimliliği ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.