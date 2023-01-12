Sakarya'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

M.A.A. idaresindeki 54 AHP 446 plakalı motosiklet, Köprübaşı Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde A.N. yönetimindeki 14 ABN 437 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne, ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir doktor yaptı.

M.A.A, daha sonra ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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