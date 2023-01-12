Adapazarı'nda sportif faaliyetler yaygınlaştırılacak

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da "Adapazarı Belediyesi ile Spor Her Yerde" projesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç arasında imzalanan protokolle, ilçedeki sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.



Belediye binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Işıksu, gençliğe ve spora verdikleri önemle nitelikli çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.



Işıksu, proje kapsamında okullarda, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde, spor branşlarının tanıtımı, sportif gösteriler, aktif yaşam aktiviteleri ve sporun hayata olumlu etkilerini anlatan faaliyetler, spor kursları, yerel ve ulusal turnuvalar yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Sporun ve sporcunun her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Işıksu, "Adapazarı, sporla güzel. Spor kurslarımızla, düzenlediğimiz turnuvalarla, doğa yürüyüşleriyle gençlerimizi sporla buluşturduk, ulusal spor organizasyonlarına sponsor olarak şehrimizde spor kültürünün ve spor turizminin gelişmesine katkı sağladık." ifadelerini kullandı.



Işıksu, İl Müdürü İnanç ve ekibiyle koordineli şekilde gençler için gayretle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Nevzat İnanç da Işıksu'nun, Adapazarı'nda gençlik ve spor faaliyetlerinin daha da yaygınlaştırılması noktasında çok önemli çalışmalar yaptığını, işbirliği ve ortak gayretten dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade etti.



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