Sakarya'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce yapılan iki ayrı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 kilogram skunk, 770 gram sentetik uyuşturucu, 18 gram esrar, 1,40 gram kokain, 9 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

- Otomobil lastiğinde uyuşturucu ele geçirildi

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, operasyon kapsamında takip sonucu durdurulan araçta narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada otomobil lastiğinde uyuşturucu ele geçirildiği görülüyor.

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