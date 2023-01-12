Sakarya'da geçen yıl katı atıklardan 80 milyon kilovat enerji üretildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da geçen yıl yaklaşık 340 bin ton katı atıktan 100 bin kişinin elektrik ihtiyacına karşılık geldiği belirlenen 80 milyon kilovat enerji üretildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, nüfusun her geçen gün artmasıyla oluşan katı atık sorununun Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) projesiyle yenilenebilir enerjiye dönüştürüldüğü belirtildi.

Geçen yıl 339 bin 449 ton katı atığın bertaraf edilerek 100 bin kişinin enerji ihtiyacına karşılık gelen 80 milyon kilovat enerji üretildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehrin 6 farklı noktasında bulunan katı atık aktarma istasyonundan gelen atıklardan elde edilen enerji ile ülkemizin milli enerji politikalarına önemli katkı sağlanıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra dönüştürülebilir atıklarda da çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 10 bin ton kağıt, cam, plastik, metal gibi geri dönüştürülebilir atıkları tekrar ekonomiye kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi olarak insanı merkez alan ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına çalışmalarımız tüm hızıyla artarak devam edecektir."

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