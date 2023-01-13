Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince Taraklı'nın Ulucami Mahallesi'nde istihbarat çalışmaları sonucunda H.Y'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ticareti, kaçak alkol yapımı ve satışı, içerisine kıyılmış tütün doldurarak makaron satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin adresinde köpek ile yapılan aramada 60 gram kubar esrar, 40 litre etil alkol, 4 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 111 tabanca fişeği, 10 bin 120 dolu makaron, 57 bin 60 boş makaron, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.





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