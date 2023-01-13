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Sakarya'da kent merkezinin çehresi "yerinde kentsel dönüşüm"le değişecek

AA

Sakarya'da kent merkezinin çehresi "yerinde kentsel dönüşüm"le değişecek

SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Sakarya'da Adapazarı Belediyesince gerçekleştirilen yerinde kentsel dönüşümle kent merkezi, yeni bir yaşam alanına kavuşacak.

Yaklaşık 18 bin metrekare alanda yürütülen "Ada Hayat" projesi kapsamında çalışmalar, geçen ay kentin simge binalarından Hilmi Kayın İş Merkezi ve "üçgen parsel" olarak tanımlanan alanın yıkımıyla başladı.

Adapazarı Belediyesi hizmet binası da yıkıldıktan sonra zemin iyileştirme işlemleri gerçekleştirilecek, ardından yüklenici firma çalışmalara başlayacak.

Proje ruhsatının verilmesinin ardından yaklaşık 15 ayda tamamlanması planlanan proje kapsamında kentin merkezinde ticaret ve sosyal yaşam alanları, belediye hizmet binası, yer altı kapalı akıllı otopark, Adapazarı'nın kuruluş hikayesini temsil eden Orhangazi Miğfer Müzesi, 500 kişilik çok amaçlı salon, teraslar ve meydanlar inşa edilecek.

- "Şehrin kalbinde yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AA muhabirine, "Ada Hayat" projesinin, yerinde kentsel dönüşüm açısından önemli olduğunu belirterek, sürecin 2020'de başladığını söyledi.

Işıksu, Adapazarı'nın kuruluşunun Orhan Gazi'ye dayandığını aktararak, bu kapsamda bir proje oluşturduklarını anlattı.

Devam eden yıkım çalışmalarının ardından zemin iyileştirme işlemlerinin gerçekleştirileceğini dile getiren Işıksu, yüklenicinin işi süresinde bitirmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

Işıksu, şehrin merkezinde, yerinde kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu kıymetli bir şey. Yani 277 hak sahibinin ikna edilmesi çok kıymetli. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Şehrin tam merkezinde, kalbinde yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bu yaşam alanının içinde belediye binası, çarşı, müze, 500 kişilik konferans salonu, evlendirme dairesi, otopark ve meydan var. Dolayısıyla tam bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Yeşiliyle ahşabıyla suyuyla projenin zenginleştirildiği tam bir yaşam alanını, buluşma noktasını çok daha güzel, çok daha kıymetli ve özel hale getiriyoruz. İnşallah bittiğinde buranın nasıl buluşma noktası olduğunu hep birlikte gözlemleyeceğiz. Proje çok kıymetli, çok önemli, çok beğenildi. Ancak projenin yaşaması da bir o kadar kıymetli. Ada Hayat'ın yaşarken de çok kıymetli olduğunu hep beraber gözlemleyeceğimize yürekten inanıyoruz."

Proje için hak sahipleriyle yapılan görüşmelere değinen Işıksu, "Birebir görüşmeler çok kıymetli, yaptığınız işi ortaya koymanız çok önemli. İnsanlar güvendi bize, bunu yapabileceğimize inandı. Bu işe başladığımızda buna inanan sayısı oldukça azdı, bunun farkındaydık ama geldiğimiz noktada tam bir güven sağlandığını görüyorsunuz." diye konuştu.

- "Projeyi zamanında bitirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Işıksu, insanların güvenine layık olmak ve projeyi zamanında bitirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Ada Hayat"ın, International Property Awards'ta (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri) "Karma Kompleks Mimari Kategorisi"nde Avrupa'nın en iyi projesi ödülüne layık görüldüğünü aktaran Işıksu, "İlk ödülümüz olarak bakıyoruz. 'Daha nice ödüllere.' diyoruz. Ödül aldığı zaman insan çalışmalarına daha da motive oluyor. Ödüle layık görülmek gerçekten güzel." dedi.

Işıksu, projenin insanları kentsel dönüşümle ilgili motive ettiğini ve kendilerine taleplerin gelmeye başladığını belirterek, Katlı Pazar ve Kapalı Çarşı ile ilgili çalışma yürüttüklerini anlattı.

Kentsel dönüşümde bir yandan örnek ortaya koyduklarını, bir yandan da imar planı çalışmalarıyla vatandaşları teşvik etmek için çaba sarf ettiklerine, devletin de bu konuda çalışmalarının olduğuna değinen Işıksu, "İnşallah Ada Hayat'ın bunu başlattığını düşünerek bundan mutluluk duyuyorum. Ne kadar dönüşüm gerçekleştirebilirsek insanımıza o kadar faydalı bir iş yapmış oluruz. Biz buna inanıyoruz. Her konuda desteğe hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.


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