Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatının düzenlediği program çerçevesinde Arabacıalanı Mahallesi Emekliler Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Programa, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Enver Tok, Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, mahalle muhtarları, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Belediye hizmetleri ve yeni projelerle ilgili bilgi veren Alemdar, vatandaşların sorularını da yanıtladı.

Alemdar, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin önemine değinerek, "Siyaseti hep halkın içinde, vatandaşımızla birlikte yaptık. Gücümüzü her zaman hemşehrilerimizden aldık. Önümüzdeki seçimlerde de en büyük güvencemiz vatandaşlarımızdır.Halkımıza inanıyor ve de sizin ferasetinize güveniyoruz. Yüzümüzü kara çıkartmayacağınıza, bir kez daha mazlumların sesi Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağınıza, kendisine ilçemizden en güçlü desteği vereceğinize olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

- Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, vatandaşlarla buluştu

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle buluşmalarını ve teşkilat toplantılarını sürdürüyor.

Işıksu, Mahmudiye Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığı çalışmaları kapsamında 19 mahalle temsilcisiyle bir araya geldi.

Işıksu'ya, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, AK Parti İl Başkanlığı Adapazarı Koordinatörü Yavuz Korkmaz ve meclis üyeleri eşlik etti.

Her mahallede etkin hizmetler sunduklarını belirten Işıksu, "Bizimkisi bir aşk hikayesi. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolculuğundan ilhamla durmaksızın çalışıyor ve hamdolsun milletimize güzel hizmetler sunmanın onurunu da hep birlikte yaşıyoruz. Biz, her an hazır, hep hazırız. Her mahallemize güzel haberlerle gelmeye, sözlerimizi tutmaya devam." ifadelerini kullandı.

- Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneğinde yeni yıl etkinlikleri başladı

Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fehmi Çelebi, dernekte düzenlenen programda, ayda bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliklerde hemşehrileriyle bir araya geldiklerini dile getiren Çelebi, "Sohbetlerimizi yapıyoruz, sonra da kemençeyle başlayan Karadeniz oyun havaları ile horon oynuyoruz. Bizim için de terapi oluyor. Salonumuzda diğer günlerde arkadaşlarımız gelip çaylarını içebilir. " diye konuştu.

