Sakarya'da muhtarlara "Aile Okulu" eğitimi veriliyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'da muhtarlara "Aile Okulu" projesi kapsamında eğitim verilmeye başlandı.

Arifiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen eğitim, günde 3 saat olmak üzere 12 saat sürecek.

Uzman eğitmen Nazım Erman, gazetecilere, Milli Eğitim ve İçişleri bakanlıklarının ortaklaşa protokolüyle veli, öğretmen ve muhtarlara eğitim verdiklerini kaydetti.

Çocukların sosyal duygusal becerilerin geliştirilmesi, aile içi iletişim, bağımlılıkla mücadele, akran ilişkileri, beslenme, ahlaki gelişim, güvenli teknoloji kullanımı gibi konuları muhtarlarla paylaştıklarını dile getiren Erman, "Vereceğimiz eğitimlerin bir kısmı da muhtarlarımızın kısmi alanlarına da giriyor. Bu alanlarda çocukların korunması, yanlışa düşmemesi için gayret göstereceklerine de inanıyorum." ifadesini kullandı.

Mollaköy Mahallesi Muhtarı Akif Baydere de eğitimin faydalı olduğunu belirterek, "İnşallah aldığımız eğitimleri çevremize, aile dostlarımıza, köyümüze aşılamaya çalışacağız." dedi.

Boğazköy Mahallesi Muhtarı Ayhan Ömer Odabaş da eğitimden memnun kaldığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.