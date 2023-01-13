Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova'da devam eden asfalt serim çalışmasına katıldı.

Gökgöz Mahallesi'ni ziyaret eden Yüce'ye, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Burak Çelik, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan eşlik etti.

Bulundukları noktada 1200 metrelik yola 500 ton sıcak asfalt serdiklerini ve bu işlem öncesinde altyapı, üstyapı ve kaldırım yenileme işlemlerini tamamladıklarını kaydeden Yüce, finişerin direksiyonuna geçerek asfalt döküm işlemi yaptı.

Bölge halkıyla bir araya gelen, istek ve talepleri dinleyen Yüce, "Halka hizmet, hakka hizmettir" şiarıyla yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gökgöz Mahallesi'nde kesintisiz içme suyu için ekiplerin altyapıyı yenileyerek kayıp kaçak oranını da en aza indirdiğini belirten Yüce, "Sakarya'mızın eşsiz doğasına zarar vermeden, bu bereketli topraklara yatırım yaparak üretimin ve istihdamın bir parçası haline getirmeye devam edeceğiz." dedi.

- Sakarya'da 9 yerel market zinciri, ay sonuna kadar fiyatları sabitledi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan yazılı açıklamada, son dönemde hükümetin çeşitli kademelerinden çeşitli sektörlere özellikle de gıda ve perakende sektörüne yapılan çağrıların Sakarya'nın yerel zincir marketlerinde karşılık bulduğu kaydedildi.

Açıklamada, SATSO 3. Meslek Komitesine bağlı faaliyet gösteren ve içerisinde yerel zincir marketlerin bulunduğu sektör temsilcilerinin bir araya gelerek aldıkları karar neticesinde bugün itibarıyla manav ürünleri hariç tüm ürünlerde fiyat sabitleme uygulamasına geçildiği belirtildi.

- Tasarımlarıyla enerji tasarrufuna dikkati çektiler

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı ile Fotoğraf ve Sinema Topluluğu öğrencileri, her yıl ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında hazırladıkları afişleri sergiledi.

Teknoloji Fakültesi T1 binasında gerçekleştirilen sergide yer alan tasarımlarda, su ve elektrik gibi kaynakların boşa harcanmamasına dikkat çekilerek israf konusu ele alındı.

Sergiye SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Ferizli MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aslan Çoban, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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