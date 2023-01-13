SAÜ öğrencileri alanı dışındaki istediği bölümün derslerini de alabilecek

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, öğrencilerin disiplinler arası yetkinlik kazanması için gelecek yıl, öğrencilerin kendi bölümü dışında başka fakültelerin zorunlu derslerini de seçmeli ders olarak alabileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Al, burada yaptığı açıklamada, eğitim modeli olarak üzerinde durdukları konulardan birinin de öğrencilere disiplinler arası yetkinlik kazandırmak olduğunu söyledi.

Bu yetkinlik kavramına önem verdiklerini belirten Al, "Öğrenci isteyerek veya istemeyerek bir bölüme geliyor. Biz istiyoruz ki sadece o bölümde uzmanlaşmasın. Biraz disiplinler arası eğitim alsın. Başka bölümlerin ve fakültenin derslerinden de yararlansın. Bu amaçla aldığımız kararlardan biri de 2023-2024 döneminde uygulamaya koyacağız, bunun kararı alındı." dedi.

Öğrencilerin, başka bölümlerin ve başka fakültelerin zorunlu derslerini seçmeli ders olarak alabileceğini ifade eden Al, şöyle devam etti:

"Örneğin sosyolojide okuyan bir öğrenci isterse hukukun zorunlu derslerini seçmeli ders olarak alabilecek ya da kendisini iletişim alanında yetiştirmek istiyorsa o konuda yetkinlik kazanmak istiyorsa iletişimin zorunlu derslerini seçmeli ders olarak alabilir. Ya da çalışma ekonomisi okuyan bir öğrenci bilişim alanında bir yeteneği varsa bu bölümün zorunlu derslerini seçmeli ders olarak alabilecek."

Bu uygulamayla öğrencilerin hemen hemen derslerinin neredeyse yarısını başka bölümlerden alabilme imkanı sağladıklarını dile getiren Al, öğrencinin önünde birçok alternatif olacağını böylece öğrencilere yetkinlik kazandırılmış olunacağını anlattı.

Öğrencinin bir bölüme gelmek zorunda kalmışsa başka bölümlerden de ders alarak yetkinliğinin artırılacağını vurgulayan Al, "Böylece öğrencilerimizi daha başarılı bir mezuniyete hazırlamış oluruz. Yan dallar var ama başka bir formül. Biz de genelde zorunlu dersleri veriyoruz bir de bölümlerin seçmeli dersleri var ama bu model farklı bir model. Önümüzdeki yıl dersler bu şekilde düzenlenecek." şeklinde konuştu.

Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'ndan ajansın çalışmaları hakkında bilgi alan Al, çalışanlara başarı diledi.





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