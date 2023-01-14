Sakarya'da test sürüşündeki otobüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde test sürüşündeki otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Adapazarı Karasu kara yolunda Karasu istikametine giden E.D. idaresindeki otobüs, kavşaktan Adapazarı yoluna çıkan Şahin Arıkan'ın kullandığı 54 ABC 288 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, refüjü aşarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta sıkışan sürücü Arıkan ile yanındaki kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arıkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Adapazarı istikametinden gelen otobüsün kavşaktan yola çıkan hafif ticari araçla çarpışması yer alıyor.

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