Sakarya'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın ölü bulundu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası kadın nehirde ölü bulundu.
Doğançay Örencik Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası Remziye Kılıç, dün sabah saatlerinde evden çıktı. Kendisinden haber alamayan yakınları, Kılıç'ın cansız bedenini Sakarya Nehri kenarında suyun içinde buldu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kılıç'ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.
Kılıç'ın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Geyve Doğançay Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde kılınan namaz sonrası Örencik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.