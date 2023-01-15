Sakarya'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın ölü bulundu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası kadın nehirde ölü bulundu.



Doğançay Örencik Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası Remziye Kılıç, dün sabah saatlerinde evden çıktı. Kendisinden haber alamayan yakınları, Kılıç'ın cansız bedenini Sakarya Nehri kenarında suyun içinde buldu.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kılıç'ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Kılıç'ın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Geyve Doğançay Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde kılınan namaz sonrası Örencik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.