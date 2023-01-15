Sakarya'da durağa çarpıp ikiye bölünen otomobildeki iki kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da durağa çarpıp ikiye bölünen otomobildeki iki kişi yaralandı

AA

Sakarya'da durağa çarpıp ikiye bölünen otomobildeki iki kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde durağa çarparak ikiye bölünen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Osmanbey Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 AGK 787 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak durağa çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü ve araçta bulunan Yasin A. ve Aysel K. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.






Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil duran kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil duran kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 
Durağa çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Durağa çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı 
Sakarya'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın ölü bulundu
YEREL HABERLER Sakarya'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın ölü ...
Tomruk yüklenen kamyondan düşen Enes, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tomruk yüklenen kamyondan düşen Enes, hayatını ...
(Görüntülü) OTOBÜSÜN TEST SÜRÜŞÜNDE KAZA, 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOBÜSÜN TEST SÜRÜŞÜNDE KAZA, 1 ÖLÜ, 1 ...
Otobüsün test sürüşünde kaza: 1 ölü, 1 yaralı (2) 
YEREL HABERLER Otobüsün test sürüşünde kaza: 1 ölü, 1 yaralı (2) 
Sakarya'da test sürüşündeki otobüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da test sürüşündeki otobüsle çarpışan hafif ...
Otobüsün test sürüşünde kaza: 1´i ağır 2 yaralı 
YEREL HABERLER Otobüsün test sürüşünde kaza: 1´i ağır 2 yaralı 
SAÜ öğrencileri alanı dışındaki istediği bölümün derslerini de alabilecek
YEREL HABERLER SAÜ öğrencileri alanı dışındaki istediği bölümün ...
Sakarya'da atıl arazi aronya ekimiyle tarıma kazandırıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da atıl arazi aronya ekimiyle tarıma ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'da muhtarlara "Aile Okulu" eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Sakarya'da muhtarlara "Aile Okulu" eğitimi veriliyor
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'da kent merkezinin çehresi "yerinde kentsel dönüşüm"le değişecek
YEREL HABERLER Sakarya'da kent merkezinin çehresi "yerinde kentsel ...
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.