Sakarya'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü öldü, araçta bulunan çocuk yaralandı.

Cemal Biçer idaresindeki 54 KB 660 plakalı otomobil, Dağdibi Mahallesi Adapazarı istikametinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 54 AHL 919 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Biçer ve yanında bulunan 5 yaşındaki F.B. sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Biçer, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.









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