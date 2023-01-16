Kocaali'de öğretmenler hem kitap okuyor hem geziyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde öğretmenlere yönelik düzenlenen "Okuyorum-Geziyorum" etkinliğinin ikincisi yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir araya gelen öğretmenler hem okudukları kitapları yorumlayıp fikir alışverişinde bulunuyor hem de gezerek doğayı keşfediyor.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş, AA muhabirine, yaklaşık iki yıldan bu yana etkinliğin düzenlendiğini, her ay öğretmenlerle beraber okudukları kitabı hem kentin hem de ülkenin çeşitli yerlerinde değerlendirdiklerini söyledi.

Bu sebeple öğretmenlerle bir araya gelme fırsatı bulduklarını dile getiren Güneş, etkinlikle kitaptan uzaklaşmamış olduklarını kaydetti.



Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gamze Gürel de öğrenmenin her yerde gerçekleşebildiğini gördüklerini belirterek, "Gezdiğimiz yerlerde okuduğumuz kitabı birleştirmiş oluyoruz. Bu süreç içerisinde kendimize kitap okuma vakti ayarlıyoruz, o vakit içinde birbirimizi takip etmiş oluyoruz. Bu da bize kültür ve güzel vakit geçirmek için fırsat sağlıyor." diye konuştu.

Nazım Üner İlkokulu Müdürü Dilek Sertdemir de amaçlarının birlikte hareket edebilmek, işbirliğini sağlayabilmek ve aynı zamanda kitap okumayı teşvik ederken farklı bakış açılarını görebilmeyi sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Dört kitap belirledik bunun için. Her birini tek tek okuyoruz ve yorumluyoruz." ifadesini kullandı.

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