Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün'den teşekkür yemeği

SAKARYA (AA) - Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Merkezi'nin kurulmasında destek verenlere kursiyerlerin hazırladıkları yemekleri ikram etti.
Merkezde Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Muzaffer Güneş ile diğer ilgilileri ağırlayan Gün, misafirlerine çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Gün, daha sonra merkezin kurulmasına katkı verenlere kursiyerlerin hazırladıkları yemeklerden ikram etti.
Kaymakam Gün, merkezin kurulmasıyla ilçedeki kadınlara hareket getirdiklerini söyledi.
Merkezde kurslar verildiğini anlatan Gün, kursiyerlerin yaptıkları yemeklerin belediyenin tahsis ettiği personel ve araçlarla ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.
Güneş de imkanları dahilinde vatandaşların faydasına olan projelere destek vereceklerini, merkezdeki çalışmalardan memnun kaldıklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.