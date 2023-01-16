Arifiye'deki Boğazköy Mahallesi yeni içme suyu deposuna kavuştu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Arifiye ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi'ne 50 metreküplük yeni içme suyu deposu inşa edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin hiçbir noktasında içme suyu sorunu yaşanmaması için depo ve hat çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Boğazköy Mahallesi'nde yaşanan su sorunlarını bölgeye inşa ettiği 50 metreküplük depoyla çözüme kavuşturacak.

Kurulumu tamamlanan ve kısa sürede içme suyu hattıyla bağlantısı yapılacak hat sayesinde bölge halkı kaliteli içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşacak.

Bölgede 40 yıldır kullanılan ve deforme olması sebebiyle hizmet veremeyen deponun bulunduğu konuma yapılan yeni depo, mahalle sakinlerini memnun etti.

Mahalle muhtarı Ömer Odabaş, eski deponun yetersiz gelmeye başlamasından dolayı su sorunları yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Konuyu ilettiğimizde bizlerin sorununa SASKİ marifetiyle hızlı çözüm oldular. Yeni depomuzun bağlantıları da tamamlandığında artık bölgemizde içme suyu sorunu yaşanmayacak. Mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımız da yapılan hizmetten oldukça memnun. Hizmetlerinden dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye, mahalle sakinleri ve şahsım adına teşekkür ediyorum."





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