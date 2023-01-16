SADEM'deki yabancı öğrencilere mağduriyet durumunda başvuracakları kurumlar tanıtılıyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SADEM) Türkçe eğitimi alan yabancı kız öğrenciler, çeşitli mağduriyet durumlarında başvuracakları kurumlar konusunda bilgilendiriliyor.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SUBÜKAM) faaliyetleri ve çalışma alanlarına ilişkin bilgi vermek için birim ziyaretleri düzenlenmeye başlandı.



Bu kapsamda SUBÜKAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hümeyra Taşçıoğlu Baysal ve Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Burçak Başak Yiğit, SADEM'de bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.



SADEM Öğretim Üyesi Dr. Berrin Sarıtunç'un da yer aldığı tanıtım etkinliğinde, yabancı öğrencilerin günlük hayatta yaşadığı sıkıntılar üzerinde durularak özellikle kız öğrencilerin yaşayabilecekleri çeşitli mağduriyet durumlarında hangi kurumlara başvurmaları gerektiğine ilişkin bilgilendirme yapıldı.



Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, üniversite özelinde ve şehir genelinde sürecek.

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