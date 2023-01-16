SADEM'deki yabancı öğrencilere mağduriyet durumunda başvuracakları kurumlar tanıtılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SADEM'deki yabancı öğrencilere mağduriyet durumunda başvuracakları kurumlar tanıtılıyor

AA

SADEM'deki yabancı öğrencilere mağduriyet durumunda başvuracakları kurumlar tanıtılıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SADEM) Türkçe eğitimi alan yabancı kız öğrenciler, çeşitli mağduriyet durumlarında başvuracakları kurumlar konusunda bilgilendiriliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SUBÜKAM) faaliyetleri ve çalışma alanlarına ilişkin bilgi vermek için birim ziyaretleri düzenlenmeye başlandı.

Bu kapsamda SUBÜKAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hümeyra Taşçıoğlu Baysal ve Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Burçak Başak Yiğit, SADEM'de bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

SADEM Öğretim Üyesi Dr. Berrin Sarıtunç'un da yer aldığı tanıtım etkinliğinde, yabancı öğrencilerin günlük hayatta yaşadığı sıkıntılar üzerinde durularak özellikle kız öğrencilerin yaşayabilecekleri çeşitli mağduriyet durumlarında hangi kurumlara başvurmaları gerektiğine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, üniversite özelinde ve şehir genelinde sürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arifiye'deki Boğazköy Mahallesi yeni içme suyu deposuna kavuştu
YEREL HABERLER Arifiye'deki Boğazköy Mahallesi yeni içme suyu ...
Sakarya'da "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura çekimleri başladı
YEREL HABERLER Sakarya'da "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura ...
Baba mesleği yorgancılık abla ve kardeşe emanet
YEREL HABERLER Baba mesleği yorgancılık abla ve kardeşe emanet
Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün'den teşekkür yemeği
YEREL HABERLER Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün'den teşekkür yemeği
Kocaali'de öğretmenler hem kitap okuyor hem geziyor
YEREL HABERLER Kocaali'de öğretmenler hem kitap okuyor hem geziyor
Sakarya'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması ...
Sakarya'da durağa çarpıp ikiye bölünen otomobildeki iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da durağa çarpıp ikiye bölünen otomobildeki ...
Otomobil duran kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil duran kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 
Durağa çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Durağa çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı 
Sakarya'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın ölü bulundu
YEREL HABERLER Sakarya'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın ölü ...
Tomruk yüklenen kamyondan düşen Enes, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tomruk yüklenen kamyondan düşen Enes, hayatını ...
(Görüntülü) OTOBÜSÜN TEST SÜRÜŞÜNDE KAZA, 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOBÜSÜN TEST SÜRÜŞÜNDE KAZA, 1 ÖLÜ, 1 ...
Otobüsün test sürüşünde kaza: 1 ölü, 1 yaralı (2) 
YEREL HABERLER Otobüsün test sürüşünde kaza: 1 ölü, 1 yaralı (2) 
Sakarya'da test sürüşündeki otobüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da test sürüşündeki otobüsle çarpışan hafif ...
Otobüsün test sürüşünde kaza: 1´i ağır 2 yaralı 
YEREL HABERLER Otobüsün test sürüşünde kaza: 1´i ağır 2 yaralı 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.