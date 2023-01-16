Sakarya'da trafik kazasında ölen gencin cenazesi defnedildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin cenazesi, Hendek'te toprağa verildi.
Yenimahalle'de dün gece saatlerinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Eyüp Uzunoğlu (17), kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Kırktepe Mahallesi'ne getirilen gencin cenazesi, ikindi vakti merkez camisinde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.