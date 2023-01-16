Sakarya'da devrilen arazi aracındaki iki kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, arazi aracının devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ada Caddesi üzerinde seyreden Mürsel T. idaresindeki 34 EKB 542 plakalı UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Mürsel T. ile yolcu Ufuk D. aracın altında sıkıştı.
Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkartılarak ambulansa taşındı.
Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde cadde üzerinde ilerleyen UTV'nin kontrolden çıkarak devrilmesi yer alıyor.