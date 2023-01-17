Anadolu Otoyolu'nda tırın 5 otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın 5 otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden K.B. (39) idaresindeki 27 DB 224 plakalı tır, Kurtköy mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlerden karşı şeride geçti.

Savrulan tır Göksel Ayyıldız (51) idaresindeki 34 ESM 222 plakalı otomobil ile 4 otomobile daha çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Ayyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer otomobillerden birinin sürücüsü İ.P. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomotiv sektöründe yedek parça üreten fabrikada üretim müdürü olduğu öğrenilen Ayyıldız'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.



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