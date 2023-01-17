Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1248 uyuşturucu hap, 500 gram skunk, 315 gram esrar, 196 gram sentetik kannabinoid, 182 gram metamfetamin, 40 kök Hint keneviri, 1,70 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.



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