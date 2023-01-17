Sakaryaspor, Altınordu maçının hazırlıklarına devam etti

SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk edeceği Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta'nın yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmayla tamamlandı. Antrenmanda yeni transferlerden Zdravko Dimitrov da yer aldı.
Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Altınordu, 20 Ocak Cuma saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Oynadığı 19 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Sakarya temsilcisi, topladığı 28 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.