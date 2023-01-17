SATSO Başkanı Altuğ, Kredi Garanti Fonu desteklerini değerlendirdi:

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 250 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketinin yeni yatırımlara ve istihdam yaratılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından açıklanan desteği değerlendiren Altuğ, 14 ayrı paket kapsamında verilecek desteklerde firmaların, sağlamlıkları, borç ödeme davranışları ve teminatlarına göre beş gruba ayrılacağını anımsattı.

Altuğ, kredilere ilişkin harcamaların kayıt altında tutulup gerçeğe aykırı beyan, kredi ile döviz alınması ve bu yolla aynı bankadaki geçmiş kredi borçlarının kapatılmasının engelleneceğini, bu sayede desteklerin yatırıma dönüşmesinin sağlanacağını vurguladı.

İş dünyasına verilen desteklerin ülkeye kazanç olarak misliyle geri döndüğünü belirten Altuğ, "Açıklanan 250 milyar liralık ciddi desteği kapsayan paket ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olsun. Yatırım için finansmana kolay erişim şarttır. İş dünyamız için faaliyetlerini büyütmek ve rekabet etmek önemli." ifadesini kullandı.

- "İhtiyaçlara yönelik tasarlanması faydalı olmuş"

Altuğ, desteklerin iş dünyasının katma değerli üretim yapmasına, yeni yatırımlara ve istihdam yaratılmasına katkı sağlayacağına dikkati çekerek, bankaların da sorumluluk alıp destek paketinin işleyişine katkı sunmaları gerektiğinin altını çizdi.

Çalışmanın işleyişinde bankaların alacağı sorumluluğun büyük önem arz ettiğini belirten Altuğ, şunları kaydetti:

"Eminim ki bankalarımız, işverenlerimizin desteklerden faydalanması adına üzerine düşeni yapacaktır. Özellikle EYT açıklandıktan sonra işverenlerimiz ciddi yükün altına girmeyle karşı karşıya kalmışlardı. Paketlerin çoğunun gündemdeki ihtiyaçlara yönelik tasarlanması çok daha faydalı olmuş. EYT’nin yanında yeşil ve dijital dönüşüm, konut inşaatı, girişimci destek ve eğitim paketleri de ciddi faydalar sağlayacaktır."





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