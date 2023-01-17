Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 51 bin 717 kilometre ana arter, 5 bin 750 kilometre bisiklet yolunun temizliğinin yapıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2022'ye ait verilerin yayınlandığı raporda 4 vakumlu yol süpürme aracı ile toplamda 51 bin 717 kilometrelik ana arter ekipler tarafından temizlendi.

Caddelerin yanı sıra bisiklet yollarını da hijyenik görünüme kavuşturan ekipler, 5 bin 750 kilometre bisiklet yolu temizliğini yaptı.



- Sakarya'nın su kaynakları Büyükşehir'in çalışmalarıyla genişliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin içme suyu kaynaklarının tükenmemesi ve su sorunları yaşayan bölgelerin sorunlarının kalıcı olarak çözüme kavuşturulması için sondaj çalışmalarına devam ediyor.

Sapanca Kırkpınar Fevzi Çakmak Caddesi'nde çalışmalara başlayan ekipler sondaj işlemine başlayacak.



Projenin tamamlanmasının ardından özellikle yaz aylarında ve yağışlı havalarda su kesintisi yaşayan bölge halkının sorunları yeni kaynak sayesinde kesin çözüme kavuşacak.

- Büyükşehir tedavi gören çocukların her zaman yanında

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hayatın her alanında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Sosyal Gelişim Merkezinde görev alan öğretmenler, belirlenen günlerde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocukları eğlendiriyor.



Etkinliklerde öğretmenler eşliğinde yaratıcı drama çalışan öğrenciler, kitap okuyup hayallerindeki resimleri çiziyor.







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