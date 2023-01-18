Adapazarı'ndaki Papatya Sokak güzel görünüme kavuşturuluyor

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SAKARYA (AA) - Adapazarı Belediyesince başlatılan "Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesi" kapsamında Çark Caddesi'ndeki Papatya Sokak'ta çalışma yürütülüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyip esnafla sohbet eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, göreve geldikleri ilk günden bugüne vatandaşlarla istişareleri sürdürdüklerini belirtti.



Altyapı kurumlarıyla işbirliğini sıkı tutarak kapsamlı çalışmalarla yüzlerce sokağın çehresini değiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Işıksu, "Çark Caddesi Papatya Sokağı'mızda da esnafımızın düşüncelerini aldık, hızlıca çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Papatya Sokak, yeni haliyle çok daha güzel olacak, hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.



Çark Caddesi Esnaf ve İş Adamları Derneği (CADDER) Başkanı Yaşar Yıldırım da Işıksu'ya Çark Caddesi'ne çıkan sokaklarda yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.



Işıksu'nun esnafın her zaman yanında olduğunu aktaran Yıldırım, "Bebek Bakım Odası, Anbarlı ve Yavuz sokakların rehabilitasyonu, Menekşe Sanat Sokağı ve şimdi de Papatya Sokak. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.



İncelemede Adapazarı Belediyesinin AK Parti'li Meclis Üyesi Behlül Bayrak da yer aldı.



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