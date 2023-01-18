Sahte yetkili servislere karşı "SERBİS"ten faydalanma çağrısı

Su içmek için en doğru zamanlar! Bu vakitlerde içilen su vücuda çok iyi geliyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SAKARYA (AA) - Yetkili servis konusunda mağduriyet yaşamamak için tüketicilere, Ticaret Bakanlığınca hayata geçirilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) ile markaların resmi internet sitelerindeki adreslerden talepte bulunmaları tavsiye edildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamada, sahte ve yetkisiz servisler sosyal mecralardan tüketiciyi çok rahat şekilde yanıltabildiğinden dolandırılmamak için yetkili servislerin dikkatle seçilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

SATSO 9. Meslek Komitesi Başkanı Alaylı, dijitalleşen dünyada problemi çözmek adına artık tarayıcı veya arama motorlarından yardım alındığını belirterek, "Evlerindeki elektronik ürünlerinde sorun yaşayan tüketici vatandaşlarımız da internet siteleri üzerinden çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bu doğru yaklaşım ancak bunu suistimal eden dolandırıcılar da bu mecralarda rahatlıkla faaliyet gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yetkisiz servislerin yetkili servis gibi çok rahatlıkla arama motorlarına sosyal medya hesabı açarak sponsorlu şekilde reklam verebildiğine dikkati çeken Alaylı, şunları kaydetti:



"Kişisel verileri ihlal edip tüketicilere telefon veya mesaj yoluyla ulaşarak ürünlerinin bakımları olduğuna yönelik kandırabiliyorlar. Ayrıca, hiçbir yetkili servis 'Bir ürününüzün bakım vakti geldi.' diye sizi aramaz. Bu durumdan tüketiciler kadar gerçek yetkili servislerimiz ve satıcı işletmelerimiz de kötü etkileniyorlar. Tüketicilere tavsiyemiz; internet üzerinden yaptıkları araştırmada, ürünlerinin markasına ait olan resmi web sitelerinde bulunan yetkili servis listesinden arama yapmaları ya da Ticaret Bakanlığı'mızca Temmuz 2020'de faaliyete geçen SERBİS platformu (www.servis.gov.tr) üzerinden yetkili servislere ulaşmalılardır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.