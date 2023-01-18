Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

"Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında Sapanca ve Akyazı ilçeleriyle İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen satıcılara yönelik Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.

Akyazı'da 11, Sapanca'da 6, İzmir Konak'ta bir şüphelinin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyona, komanda ve asayiş timlerinden oluşan 218 personel katıldı.

Uyuşturucu köpeklerinin de görev aldığı operasyonda belirlenen adreslerdeki 18 zanlı yakalandı.

Aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 kilogram metamfetamin, 400 gram bonzai, 500 gram esrar, 150 gram kenevir tohumu, 184 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 350 kurusıkı tabanca fişeği, 80 tabanca fişeği, 10 cep telefonu, esrar ayıklama aparatı, bıçak, çivili sopa ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler E.G, Y.G, S.G, G.G, Ş.G, B.G, C.G, K.D, Z.D, E.D, S.K, K.A, C.K, F.D, M.Ş, İ.D, A.Ş. ve A.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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