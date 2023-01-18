Sakarya'da akıllı şehir stratejisinin belirlenmesi için anket yapılıyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası" projesi, anket çalışmasıyla vatandaşların görüşüne sunuluyor.



Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında hazırlanan ve Türkiye'de ilk "Akıllı Şehir Stratejisi" belgesi olma özelliğine sahip olan Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı'nın güncellenme çalışmaları devam ediyor.



Şehrin 2023 ile 2028 yılları arasında akıllı şehir vizyonu ve stratejisini belirleyecek çalışmalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesince vatandaşlara yönelik anket düzenleniyor.



Sakarya'nın odaklanması gereken alanların belirleneceği çalışmada, ankete katılan 3 kişiye çekilişle bisiklet hediye edilecek.



Katılımcıların 15 yaş ve üzeri olması, ikametgahının Sakarya'da olması şartı aranıyor. 3 Şubat saat 23.59'a kadar başvuruların devam edeceği beklenti anketinde, katılımcıların bilgilerini eksiz doldurmaları gerekiyor.



Talihliler 3 asil ve 3 yedek olmak üzere 15 Şubat'ta belirlenecek olup bisiklet kazananlar Büyükşehir Belediyesinin resmi sitesinden duyurulacak. Ödül kazananlara, anket üzerinde ibraz edilen iletişim adreslerinden ulaşılacak.



İlandan itibaren bir ay içerisinde hediyelerin alınmaması durumunda ise bisikletler yedek talihlilere verilecek. Ankete "www.sakarya.bel.tr" adresinden ulaşabilecek.

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