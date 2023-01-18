Sakaryaspor, Guy Hadida'yı renklerine bağladı

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SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, İsrailli orta saha oyuncusu 27 yaşındaki Guy Hadida'yı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Maccabi Bnei Reineh forması giyen orta saha oyuncusu Guy Hadida ile sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.

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