Sakarya Büyükşehir Belediyesinin arıcılık projesiyle 2022'de 5 milyon lira gelir

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinin arıcılık faaliyetleri kapsamında geçen yıl 29 ton bal, 1 ton polen ve propolis üretimiyle 5 milyon lira gelir sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Marmara Belediyeler Birliğince verilen "Altın Karınca" ödüllü "54 Katılımlı Arıcılık" (KAP54) projesi kapsamında geçen yılın üretim rakamları paylaşıldı.

Raporda, geçen yıl 29 ton bal, 1 ton polen ile propolis, bin 685 ana arı, 18 kilogram arı sütü, 220 gram arı zehri ve 700 oğul arı üretimi yapıldığı belirtildi.

KAP54 kapsamındaki hibelerle, bal, propolis, polen, arı zehri, ana arı, suni oğul üretiminin 2022 yılında rekor seviyelere ulaştığı aktarılan açıklamada, ürünlerin BELPAŞ marifetiyle Bal54, Süt54, Kabak54, Nehir Çikolata ve Yöresel Ürünler Satış Noktaları'nda vatandaşa sunulduğu aktarıldı.

Belediyenin bal, süt, et, çikolata ve 60 kilometrelik Sakarya Botanik Vadisi’nden çıkan tıbbi aromatik bitkilerle üretilen şifa ürünlerini en kaliteli haliyle, uygun fiyata vatandaşa sunduğu belirtilen açıklamada, çiftçilere desteklerin verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Güçlü Sakarya'yı, yarınların tarım ve sanayi şehir olan bu kenti, üreten vatandaşlarımızla inşa edeceğiz. Tarlasında, bahçesinde, evinde, iş yerinde katma değer üreten, Türkiye’nin üretim hacmine güç katan her bir vatandaşımızın yanında Büyükşehir var. Bu kapsamda arıcılıkta devrim niteliğinde olan KAP54 projemizde rekor seviyelere ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Üretmeye, değer katmaya devam edeceğiz."

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