Ferizli Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı yeniden Nurettin Samsa oldu

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SAKARYA (AA) - Ferizli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulunda başkanlığa yeniden Nurettin Samsa getirildi.



Kooperatif salonunda gerçekleştirilen kongrede, divan başkanlığını Bölge Birliği Başkanı Ali Yılmaz yaptı.



Seçimlerde üyelerin 265 oyunu alan mevcut başkan Samsa yeniden güven tazeledi. Rakibi Ümit Arslan ise 144 oy aldı.



Samsa, il ve ilçe dışından gelerek oy kullananlara teşekkür ederek, "Başta şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz." dedi.



Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde ise başkanlığa yeniden Şerafettin Gülerce getirildi.



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