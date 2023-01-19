Sakarya'da ATV'nin çarpması sonucu yıkılan tentenin altında kalan kişi yaralandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tamir sırasında kendiliğinden hareket eden ATV'nin çay ocağına çarpması sonucu yıkılan tentenin altında kalan kişi yaralandı.

Akyazı Sanayi Sitesi'nde tamir sırasında test edilmek üzere çalışır vaziyette bırakılan ATV, bilinmeyen nedenle kendiliğinden hareket ederek yan taraftaki çay ocağına çarptı.

Bu sırada dükkanın önünde çay içen Ahmet Boz (39), çarpmanın etkisiyle yıkılan tentenin altında kalarak yaralandı.

Esnafın desteğiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıkılan tente ise ekiplerce kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.