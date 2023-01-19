Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Akyazı'daki okullara ziyaret

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SAKARYA (AA) - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Akyazı ilçesinde 3 okulu ziyaret etti.



Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir ile Kuzuluk Anaokulu, İSMONT Halil Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Dokurcun Ortaokulunu gezen Savaşçı, yetkililerden bilgi aldı.



Öğrencilerle sohbet eden Savaşçı ve Soykan, üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencilerine 2 GB internet kartı hediye etti.

Savaşçı, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere verdikleri destekten ve eğitime olan katkılarından dolayı Başkan Soykan'a teşekkür etti.



Soykan da üniversiteye hazırlananlara destek olmak amacıyla başlattıkları çalışma kapsamında 1090 lise son sınıf öğrencisine hediye internet kartı ulaştırdıklarını belirterek, "Eğitim, bizler ve ülkemizin geleceği için olmazsa olmazdır. Çocuklarımız ve gençlerimiz, ülkemizin geleceği. Onların en iyi şartlarda eğitim almaları ve bilgiye ulaşmaları, hepimizin sorumluluğu." dedi.



Eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısında desteklerini artıracaklarını bildiren Soykan, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin daima destekçisi olacağız." ifadesini kullandı.



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