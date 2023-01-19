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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'dan kısa kısa

AA

Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede her yaştan insana dokunan projeler hayata geçirilmeye devam ediyor.

Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri çalışmalarını yerinde inceleyen Işıksu, yetkililerden bilgi aldı. Işıksu'ya AK Parti'li Meclis Üyesi Behlül Bayrak da eşlik etti.

Başkan Işıksu, Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin yanındaki 3 bin 146 metrekarelik alanda insana ve doğaya saygılı güzel projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Çalışmaların hızla devam ettiğini bildiren Işıksu, "Hemşehrilerimizin büyük teveccühünü kazanacağını ümit ettiğimiz projede çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah çok yakında açılışını hep birlikte yapacağız. Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri, şehrin kalbi Adapazarı'mıza şimdiden hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

- Büyükşehir'li tekvando sporcusu Türkiye üçüncüsü oldu

Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü Tekvando Takımı sporcularından Ezgi Yağmur Kılınç, Konya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonunca 13-17 Ocak'ta Karatay Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılan şampiyonada 49 kiloda yarışan Kılınç, bronz madalya alarak şubatta gerçekleştirilecek Başkanlık Kupası müsabakalarında milli takım adına yarışmaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "72 ilden 745 kulübe mensup 2 bin 47 sporcunun katıldığı Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan sporcumuz Ezgi Yağmur Kılınç'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

- SUBÜ Turizm Fakültesine yeni dekan atandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesinde rektör yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Oğuz Türkay'dan boşalan dekanlık görevine Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sarıışık atandı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, fakültedeki huzur ortamının başarı ve kaliteyi artırdığını vurguladı.

Üniversite birimlerinin huzur içerisinde olduğunu aktaran Sarıbıyık, şunları kaydetti:

"Bilimsel çalışmalarımız her geçen gün artıyor. Turizm Fakültemizde de güzel atmosfer oluştu. Ekip olarak iyi durumdayız ve güçlenmeye devam ediyoruz. Oğuz hocamız rektör yardımcısı olarak tüm üniversiteye hizmet etmeye başladı. Kendisine dekanlık süreci boyunca yaptığı çalışmalar ve emekleri için teşekkür ediyoruz. Tecrübesini bildiğimiz, kendisine güvendiğimiz, sektörle iyi ilişkileri olan ve bir dönem önce de dekanlık yapan Prof. Dr. Mehmet Sarıışık hocamız göreve tekrar başlıyor. Akreditasyon süreçlerinin devam etmesi, fakültemiz için son derece önemli. Mehmet hocamıza görevinde başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun."

Türkay ve Sarıışık'ın da konuşma yaptığı törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve fakülte akademisyenleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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