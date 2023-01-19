Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayırseverlerin destekleriyle inşasına başlanan 48 derslikli İmam Hatip Lisesinde çalışmalar devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çark Caddesi üzerindeki lise binasının kaba inşaatında sona gelindi. Şehrin yeni eğitim külliyesi olacak projede çelik çatı montaj çalışmalarına devam edilirken, iç ve dış cephede işlemler başladı.



Geleceğin Türkiye'sine güçlü nesiller yetiştirecek yeni lisenin inşaatındaki geleneksel tuğla uygulaması, binanın görüntüsüne önemli görsellik kattı.



Binanın ince işçiliklerinde ise hummalı çalışma yapılıyor. İç cephede şap imalatına başlanırken, dış cephe yalıtım ve desenli taş uygulamaları sürüyor. Çelik çatı montajına başlanan modern lise binası önüne ayrıca basketbol sahası inşa ediliyor.

Deprem yönetmeliğine uygun yapılan lise, tamamlandığında şehrin geleneksel ve modern mimarisinin izlerini taşıyacak.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eğitimde kente en güçlü desteği sunmaya çalıştıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:



"Çok şükür binamızın kaba inşaatını bitirdik. İnce işçiliklere hızla başladık. Tamamen deprem yönetmeliğine uygun 48 derslikli yeni lisemizi inşallah 2023 yılı içerisinde hizmete almış olacağız. Dünyada söz sahibi güçlü Türkiye'nin inşası için eğitimin üzerinde hassasiyetle çalışmalıyız. Binamız bittiğinde geleneksel ve modern mimarinin izlerini taşıyacak. Şehrimize hayırlı olsun."



- Kaynarca'da asfalt çalışmaları sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca ve Karasu ilçelerinde toplamda 36 kilometreyi kapsayan güzergahta asfalt serim işlemlerine devam ediyor.



"Asfaltsız yol kalmayacak" hedefiyle geçen yıl sürdürdüğü çalışmalarla 505 bin ton asfaltı yollarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 7 gün 24 saat mesai anlayışıyla çalışıyor.



Çalışmaların son adresi Kaynarca ve Karasu ilçelerini kapsayan toplam 36 kilometrelik güzergah. Söz konusu alanda asfalt serim işlemleri tüm hızıyla devam ediyor.



Kalburcu, Eğrioğlu, Akbaşlı, Müezzinler ve Okçular mahallelerini kapsayan güzergahın 25 kilometrelik kısmı 33 bin ton asfalt kullanılarak yenilendi. Asfaltlama işlemlerinin sonunda bölgenin ulaşımını rahatlatacak ve çehresini yenileyecek grup yolu vatandaşların hizmetine sunulacak.

Çalışmaların, havalar elverişli olduğu müddetçe devam edeceği belirtildi.

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