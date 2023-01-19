Sakarya'da marul yüklü kamyonetin devrildiği yolda uzun araç kuyruğu oluştu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen marul yüklü kamyonet ulaşımı aksattı.

Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Sakarya istikametinde seyreden C.S. idaresindeki 41 ABB 280 plakalı kamyonet, Karaçam Mahallesi mevkisinde refüje ve bariyere çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kabini ile kasası ayrılan kamyonetten dökülen marul kasaları nedeniyle yol trafiğe kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

Ekiplerin, devrilen kamyonet ve dorseyi kaldırma çalışmaları sürüyor.



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