Sakaryaspor, Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında yarın Altınordu'yu ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Yeşil-siyahlı ekip, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sakaryaspor ile Altınordu, yarın saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Oynadığı 19 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Sakarya temsilcisi, topladığı 28 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.
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