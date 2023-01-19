Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik soruşturma kapsamında 5 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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