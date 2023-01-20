Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Bakırlı Mahallesi'nde bahçesinde yol düzenlemesi yapan A.D. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, traktörün altında kalan A.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

A.D'nin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

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