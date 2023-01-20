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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de öğrenciler karnelerini aldı

AA

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de öğrenciler karnelerini aldı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Sakarya'da 788 okulda 220 bin 186 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Kaynarca Kulaklı İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Sakarya Vali Yardımcısı Murat Karasu, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Protokol üyeleri, öğrencilere karne ve hediyelerini verdi.

- Kocaeli

Kocaeli'de Vali Seddar Yavuz, İzmit ilçesindeki Solaklar İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.

Halk oyunu gösterisinin ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Yavuz, öğrencilere karnelerini ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Yavuz, gazetecilere, 1579 okulda 426 bin 636 öğrenci ve 29 bin 616 öğretmenle ilk yarı yılı tamamladıklarını söyledi.

Anne ve babaların her türlü fedakarlığı yaparak çocuklarını en iyi şekilde yetiştirme gayreti içinde olduğunu vurgulayan Yavuz, "Son 20 yılda Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, özellikle stratejik bir alan olan eğitime önemli yatırımlar yapmıştır. Fiziki altyapısını bugün çağdaş ülkeler seviyesine çıkarmıştır. Yetişmiş insan gücümüzle çocuklarımızı 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak üzere yoğun bir gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, zamanlarını güzel aktivitelerle geçirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Karne dağıtım törenine, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de katıldı.

- Düzce

Düzce'de merkeze bağlı Çerkez Taşköprü İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrenciler karnelerini aldı.

Karne dağıtımı sonrası okul bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin yarı yıl tatili başladı.

Kent genelinde okul öncesi, ana sınıfı, ilk ve ortaokul ile liselerde 73 bin 305 öğrenciye karneleri verildi.

- Karabük

Karabük ve ilçelerinde 204 okulda 36 bin 706 öğrenci karne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kurtuluş İlköğretim Okulu ve Fazlı Yeşilyurt Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Törene, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel ile İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş katıldı.

Sınıfları dolaşan Gürel ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini ve kitaplarını dağıttı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta öğrenciler karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.

Karaelmas İlkokulu'nda düzenlenen törende karnelerini Vali Mustafa Tutulmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'dan alan öğrenciler, sevinç yaşadı. Kent genelinde karne alan tüm öğrencilere kitap hediye edildi.

Tutulmaz, törende, "Öğrencilerimizin mutluluğu, sevinci gözlerindeydi. Karne ile beraber her öğrencimize kitap veriyoruz. Kitap okumayı öğrencilerimize özümsetmeye çalışıyoruz." dedi.

Vali Tutulmaz, karnelerin dağıtılmasının ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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