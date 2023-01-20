Eski milletvekili Nadir Latif İslam, son yolculuğuna uğurlandı

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SAKARYA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden 15. Dönem Sakarya Milletvekili Dr. Nadir Latif İslam'ın cenaze törenine katıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın babası, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın kayınpederi olan Nadir Latif İslam'ın cenazesi, Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'ne getirildi.

Burada eski milletvekilinin oğulları Cihangir ile Bahadır ve onun eşi Ayşenur İslam ile aile üyeleri, taziyeleri kabul etti.



Cenaze törenine katılan TBMM Başkanı Şentop, İslam ailesine taziyelerini iletti.

Törende, İslam'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı.

İslam'ın cenazesi, öğle vakti Sakarya Müftüsü Hasan Başiş tarafından kıldırılan namazın ardından Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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