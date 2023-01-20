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TBMM Başkanı Şentop, Sakarya'da karne dağıtım törenine katıldı:

AA

TBMM Başkanı Şentop, Sakarya'da karne dağıtım törenine katıldı:

SAKARYA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Önümüzdeki yıllar, dönemler dünyanın yeniden şekilleneceği dönemler. Türkiye de bu yeniden şekillenen dünya içerisinde etkili bir devlet olarak yerine almaya başladı." dedi.

Sakarya Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Birinci Dönem Sonu Kapanış Programı"nda konuşan Şentop, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlandığını söyledi.

Öğrencilerin bir an önce karnelerini alıp tatile çıkmak istediğini dile getiren Şentop, lafı uzun tutmayacağını belirterek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Şentop, 1980'li yılların başında bilgiye erişebilmenin çok kolay olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"O zamanlar öğrencilik yıllarımda, 1982-1983 diyebiliriz, size göre milattan önceki tarihler gibi gelebilir. O tarihlerde böyle her şeyi bulabileceğim, aklıma gelen sorulara birtakım cevaplar bulabileceğim kitap arıyordum. Bu ansiklopedi denilen kitaplar. Türkiye'de yoktu o zamanlar. Daha sonra 1982'lerin ikinci yarısında ansiklopedi furyası başladı. Uzun arayışlardan, uğraşılardan sonra genel kültür ansiklopedisi bulmuştum. Çok kalın bir kitaptı. Benim aldığım tarihten birkaç yıl önce basılmış bir kitaptı. Gerçekten de işime yarıyordu. Birçok şeyi oradan bulabiliyordum. Fakat şunu söyleyeyim; dikkatinizi çekmek isterim, birkaç yıl önce basılmış o kitabı birkaç yıl kullandım. Hala duruyor o kitap. Şimdi o kitaba dönüp baktığımda birçok bilginin ne kadar az, eksik ve hatta bir kısmının yanlış olduğunu görüyorum. Eskiden bilgileri biriktiren kitaplar, ansiklopediler bu şekilde matbaalarda basılırmış ve uzun yıllar da kullanılırmış çünkü bilgide çok fazla hızlı bir gelişme yok."

Şimdilerde ise bilgi bombardımanı içerisinde olunduğuna dikkati çeken Şentop, "Bu bilgi salgını anlamında 'infodemi' diyorlar. Yani bilgi salgınıyla karşı karşıyayız. Girdiğinizde hemen bilgiyi telefonunuzda taşıyorsunuz. İstediğiniz her şeyi, aklınıza takılan her şeyi telefondan bakabiliyorsunuz. Öğrenebiliyorsunuz, fakat burada başka bir şey önemli hale geldi, doğru, sıhhatli bilgi önemli hale geldi." diye konuştu.

- "Hayatta başarı disiplinle sağlanabilir"

Şentop, doğru ve yanıltıcı bilgiyi ayırmanın öğrencilere kazandırılması gerektiğin vurgulayarak, hayatta başarının disiplinle sağlanabileceğini, arada bir çalışmakla kalıcı, etkili başarı elde etmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

İnsan çoğu zaman hatalarından, eksikliklerinden ders alarak öğrendiğine işaret eden Şentop, "İnsanın bu şekilde sınavlarda ve çalışma hayatında yanlışlarından, hatalarından öğrenmesi çok faydalıdır. Bu, sizi çok daha geliştirecek bir şeydir." dedi.

Şentop, gençlerle iftihar ettiklerini belirterek, "Esas meselemiz; gençlerimizi hem bugüne hem de geleceğe hazırlayacak çalışmalar yapmaktır. Bu konuda çok mesafeler alındı." ifadesini kullandı.

Eğitim alanında yapılan çalışmalardan bahseden Şentop, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok okul, sınıflar yapıldı. Ders kitaplarının ücretsiz olarak dağıtılması gibi birçok husus var. Yani sizin kendinizi yetiştirebilmeniz için devletimiz elinden gelen her türlü imkanı ortaya koymaya çalışıyor. Bu gayreti gösteriyor, bu çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

- "Geleceğe milletimizi ve devletimizi güçlü şekilde hazırlamak bizim vazifemiz"

Şentop, öğrencilere kendilerini yetiştirme tavsiyesinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geleceğe milletimizi ve devletimizi güçlü şekilde hazırlamak bizim vazifemiz. Sizlerin vazifesi de bu imkanları çok daha iyi, verimli şekilde kullanarak geliştirmek. Geliştirmek derken iki boyut önemli. Biri kendinizi iyi yetiştirmek. Size verilen bilgileri, öğrenmeniz gereken şeyleri öğrenmek, daha fazlasını öğrenmek. Kendinizi iyi yetiştirmiş, alanınızda iyi yetişmiş kişiler olarak geliştirmek önemli ama sadece bu yeterli değil. Siz, Türkiye'de bu ülkenin çocukları olarak kendinizi yetiştiriyorsunuz. Alman, İngiliz, Brezilyalı çocuklar da yetişiyor.

Bir şey daha önemli; bu tek başına yeterli değil. Bu millete, bu topraklara, bu tarihe, bu medeniyete aidiyet hissinizin, şuurunuzun, bilincinizin gelişmiş olması lazım. Türkiye, bunu daha önce yaşadı. Fetullahçı Terör Örgütü zamanında, bazı iyi beyinlerini Türkiye'nin, iyi yetiştirdiler. Ama onlar 15 Temmuz 2016'da vatandaşa silah doğrultup alnından vuracak bir alçaklığı gösterdiler. Dolayısıyla iyi yetişmiş olmak tek başına yeterli değil. Bu milletin çocuğu olarak iyi yetişmiş olmak ve bu millete aidiyet hissiyle şuuruyla bilinciyle yetişmiş olmak önemli. Önümüzdeki yıllar, dönemler dünyanın yeniden şekilleneceği dönemler. Türkiye de bu yeniden şekillenen dünya içerisinde etkili bir devlet olarak yerine almaya başladı. Ama sizlerin yetişmesiyle gayretleriyle hedeflerine sımsıkı sarılmasıyla bu milletin bir ferdi olmanın şuuruyla bilinciyle göstereceği gayretler çok önemli. Hep beraber milletimizi ve devletimizi; dünyada en etkili, en güçlü, sözü dinlenir, en itibarlı devlet ve millet haline getireceğiz. Sizin hizmetinizdeyiz her zaman. Sizler de bu imkanları kullanarak, çok çalışarak kendinizi geliştirerek vazifenizi yerine getirmiş olacaksınız."

Konuşmasının ardından öğretmenlerle bir araya gelen Şentop, daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı, hediye verdi.

Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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